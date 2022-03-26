“BİRLİKTE ÇOK DAHA GÜÇLÜYÜZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Valisi İlhami Aktaş,AK Parti Merkez ilçe Başkanı Aynur Tuna Yavaş, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Ünal Özcan ile birlikte geçtiğimiz günlerde Çanakkale Merkez Sanayi Sitesi’nde çıkan yangında zarar gören esnaflara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete ilişkin açıklamalarda bulunan Turan: “Bizler iyi günde olduğu gibi zor zamanlarda da hemşehrilerimizle kenetlenmenin öneminin, onların yanında olmanın bilincinde olan bir medeniyetin mensuplarıyız. Haberi duyunca büyük üzüntü duyduğumuz Merkez Sanayi Sitesi’ne geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Yangının meydana geldiği dükkan ve çevresinde incelemelerde bulunup esnafımızdan bilgi aldık. Tüm esnaflarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletirken, bir daha böyle bir olay yaşanmamasını diliyoruz.” şeklinde konuştu.Haber Merkezi