KAYMAKAM BEKİR ABACI “MEHMET AKİF ERSOY ŞİİRLERİNİ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI” İL BİRİNCİSİ ATAKAN ÖZCAN’I MAKAMINDA KABUL ETTİ

Kaymakam Bekir Abacı; İlçemizde 18 Şubat 2022 tarihinde,

12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü münasebetiyle düzenlenen, “Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması”nda İlçe birincisi olan, ardından 2 Mart 2022 tarihinde Çanakkale’de düzenlenen “Mehmet Akif Ersoy Şiirlerini Güzel Okuma Yarışması”nda İlçemizi temsil ederek İl birincisi olan, Gelibolu Anadolu Lisesi 12/A sınıfı öğrencisi Atakan Özcanı makamında kabul etti.

Atakan Özcan’ı tebrik eden Kaymakam Abacı başarılarının devamını dileyerek kendisine ödül takdim etti.Haber: Ali GEZER