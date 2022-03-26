Mef Kurumsal Catering isimli Yemek Şirketi Açıldı

Aleaddin Mahallesindeki adresinde toplu yemek hizmetleri verecek olan Mef Kurumsal Catering isimli işletmenin açılışı yapıldı.

AçılışaAk Parti İlçe Başkanı ve Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü, Belediye Başkan Vekili Zafer Mete,CHP Kadın Kolları Başkanı Yeter Deligöz ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılarak bol kazanç ve hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN