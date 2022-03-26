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1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçişler başladı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçişler başladı.Lapseki ve Gelibolu ilçelerinin arasında yapılan ve açılışı 18 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde ücretli geçişler başladı.Açılışın ardından 1 hafta süreyle ücretsiz yapılan geçişler dün gece yarısı
Asya ve Avrupa kıtalarında geçiş yapmak isteyen sürücüler gişelerden ücretli geçişe başladı.

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