EREN KIRCA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

23-27 Mart 2022 tarihlerinde Antalya da düzenlenen 2022 Okçuluk Türkiye kupasında makaralı yay u21 erkekler kategorisinde sporcu Eren Kırca Türkiye Şampiyonu oldu.

Aynı zamanda Eren Kırca , Beren Taşçı ve Osman Çakar’dan oluşan u21 makaralı erkek takımı Türkiye 2. si oldu.

Gazetemiz olarak sporcularımızı ve antrenör Emre Özdemir’i tebrik ediyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN