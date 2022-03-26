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EREN KIRCA TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

23-27 Mart 2022 tarihlerinde Antalya da düzenlenen 2022 Okçuluk Türkiye kupasında makaralı yay u21 erkekler kategorisinde sporcu Eren Kırca Türkiye Şampiyonu oldu.
Aynı zamanda Eren Kırca , Beren Taşçı ve Osman Çakar’dan oluşan u21 makaralı erkek takımı Türkiye 2. si oldu.
Gazetemiz olarak sporcularımızı ve antrenör Emre Özdemir’i tebrik ediyoruz.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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