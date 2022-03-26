İLÇEMİZE BİLİM VE SANAT MERKEZİ AÇILIYOR

İlçemizdeki yetenekli öğrencilerin potansiyelini değerlendirecek Bilim ve Sanat Merkezi kapılarını öğrencilere açıyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılması planlanan Bilim ve Sanat Merkezi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde resmi açılış onayı alınmış olup, Bilim ve Sanat Merkezimiz, Yahya Çavuş Görme Engeliler Okulunda 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrencilerimize eğitim verecektir.

Bilim ve Sanat Merkezi ile zihinsel, görsel sanatlar ve müzik alanlarında özel yetenekli olan öğrencilerin yeteneklerini geliştirerek, kapasitelerini en üst düzeyde kullanmaları hedeflenmektedir. Ayırt edici bireysel yeteneğe sahip öğrencilerimizin, onlar için hazırlanan özel müfredat ile okul saatleri dışında sahip oldukları potansiyelleri desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İlçemiz çocuklarının gelişimine katkı sunacak, örgün eğitim sisteminde tüm öğrencilerle aynı müfredata tabi tutulan fakat diğer öğrencilerden ayırt edici bireysel yeteneklere sahip öğrencilerin sahip olduğu potansiyeli değerlendirmek üzere onlara özel müfredatlar hazırlayan destekleyici bir eğitim kurumu olan ve öğrencileri yetenekleri ölçüsünde bir adım öteye taşıyacak böyle bir merkezin İlçemizde açılacak olmasıyla, uzun zamandır Bilim ve Sanat Merkezinin açılmasını bekleyen öğrenci ve velilerimize hayırlı olmasını dileriz. Haber: Caner AKŞİT