SİYASİLERDEN GELİBOLUSPOR’A TEBRİK MESAJI

Belediye Başkanı Mustafa Özacar ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü Geliboluspor sporcularını ve taraftarlarını tebrik etti.

Belediye Başkanı Özacar; “Çanakkale Süper Amatör Lig’de ikinci olarak Play-Off’a yükselen Lacivert-Beyazlı ekibimiz Biga’da oynanan mücadelede Dardanelspor’u 2-1 mağlup ederek Ezinespor ile final oynamaya hak kazandı. Tebrikler bizim takım.”ifadelerine yer verdi.

Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü ise mesajında; “Tebrikler Geliboluspor ve Taraftarımıza..

Çanakkale Süper Amatör Lig Play-off yarı final mücadelesinde Çanakkale Dardanelspor’u 2-1 yenerek finale yükselen takımımızı kutluyor, finalde Ezinespor’a karşı başarılar diliyorum.”ifadelerine yer verdi. Haber: Ali GEZER