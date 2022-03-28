FINDIKLI KÖY YOLUNA SICAK ASFALT DÖKÜMÜ YAPILDI

Köprü yol çalışmaları için malzeme çekimi için köy yolu, köprü yol çalışmasının bitmesi üzerine yol güzel bir çalışma ile sıcak asfalt dökülerek uzun yıllar kullanılmak üzere yapıldı. Fındıklu köy halkı yapılan yol için çok teşekkür ediyor.

Fakat malzeme alınan yer ile köy arasında 1,700 metrelik bir alan yapılmadı. Köy halkı bu mesafenin de sıcak asfalt ile yapılmasını istiyorlar. İlgililerden bu konuda destek ve yardım bekliyorlar. Haber: Ali GEZER