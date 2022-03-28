GESTAŞ Feribot Seferleri Yeniden Düzenlendi..

Çanakkale Köprüsünden 1 hafta ücretsiz geçişler nedeniyle seferlerini yarıya düşüren GESTAŞ A.Ş yönetimi, geçişlerin ücretli olmasıyla birlikte seferlerini yeniden düzenledi.1915 Çanakkale Köprüsünden geçişlerin 1 hafta boyunca ücretsiz olması sebebiyle GESTAŞ A.Ş Çanakkale – Eceabat ve Çanakkale – Kilitbahir seferlerini yarı yarıya düşürmüştü. Birçok yaya vatandaşın belirli saatler dışında karşı kıyıya geçememesi üzerine yeniden düzenleme yapan firma; köprü geçişlerinin paralı olması sebebiyle seferlerini yeniden ayarladı.

Yapılan yeni düzenleme ile birlikte Çanakkale – Eceabat seferleri öğrenci ve işçi yoğunluğunun yaşandığı saatlerde her saat başı sefer yapacak, diğer saatlerde ise 2 saatte bir seferlerine devam edecek. Aynı sefer tarifesi Eceabat – Çanakkale hattında da uygulanacak.

KAMYON VE TIR’LAR BELİRLİ SAATLERDE..

Kamyon ve TIR gibi ağır vasıtalar; Çanakkale – Eceabat hattında sadece 23.00 ila 07.00 saatleri arasında geçiş yapabilecekler. GESTAŞ A.Ş’den yapılan açıklamada diğer saatlerde Kamyon ve TIR geçişleri ile ilgili “Diğer saatlerde Boğaz hattını kullanacak olan ağır vasıtaların Lâpseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur” denildi.

KİLİTBAHİR HATTI AĞIR VASITALARA YASAK

Çanakkale – Kilitbahir hattı ise Kamyon ve TIR gibi ağır vasıta geçişlerine komple yasaklandı. Yapılan açıklamada; “Çanakkale – Kilitbahir Hattı’nda ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi yasaktır. Boğaz Hattı’nı kullanacak olan ağır vasıtaların Lâpseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur” denildi.

GÖKÇEADA FERİBOT SEFERLERİ

26 Mart 2022 tarihi itibariyle Kabatepe – Gökçeada hattında 4 sefer yapılacak ve sadece Salı ile Cumartesi günleri 05.00’de sefer yapılacak, haftanın geri kalan günlerinde ise; 09.00, 15.00 ve 20.00’da sefer yapılacak.