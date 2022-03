BAŞKAN TURAN AVRUPA’DA BİRÇOK PROGRAMA KATILDI

“NEREDE BİR TÜRK VARSA ORADA OLMALIYIZ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Uluslararası Demokratlar Birliği’nin (UID) Fransa’nın Strazburg kentindeki etkinliğinde yaptığı konuşmasında, dünyada bir ülkenin her konuda tek başına başarılı olma döneminin geride kaldığını vurguladı. Turan, “Uluslararası ilişkilerin ve siyasetin yeni bir dile ihtiyacı var. Biz Türkiye olarak her ülke ile konuşmaya, görüşmeye açığız. Dünyanın bir kısmı Rusya ile konuşurken bir kısmı Ukrayna ile konuşurken Türkiye belki de dünyada hem Rusya ile hem Ukrayna ile hesapsız konuşabilen güven verebilen tek ülke. O yüzden bu yeni dönemi beraber şekillendireceğiz. Avrupa’nın bizi zaman zaman üzen tavrına artık son vermesi gerek. Terörün dini, dili olmayacağından dolayı tüm ülkelerde bu risk olacağından dolayı daha hassas daha net bir tavır bekliyoruz. Irkçılık ve İslamofobinin azalması, son bulması gerekiyor. Bu, Türkiye’nin değil Avrupa’nın sorunu. En çok bedeli tahribat açan konulara yol açanlar öder.” ifadelerini kullandı.

TURAN’IN AVRUPA’DA DA GÜNDEMLERİNDEN BİRİ ÇANAKKALE’YDİ

“7 milyon civarında Türk’ün yaşadığı Avrupa’da Türk vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle daima ilişkilerimizi canlı tutmaya gayret ediyoruz.” diyen Turan, “Yoğun geçen programımızda önce Karlsruhe’de Başkonsolosluğumuzu ziyaret ettik. Ardından Rastatt’da STK buluşması, Freudenstadt’ta otel açılışı, Bischweier’de ev ziyaretleri Baden-Baden’da iş yeri ziyaretleri, Kehl’de Türk Festivali, Tuttlingen’de cami dernekleri ziyaretleri gibi birçok program gerçekleştirdik. Uluslararası Demokratlar Birliği’nin Fransa’nın Strazburg kentindeki etkinliğine katıldık. Karlsruhe’da MÜSİAD Karlsruhe Başkanımız ve Yönetimiyle düzenlenen toplantıda bir araya geldik. Pforzheim Fatihspor Kulübü’nde yöneticilerimiz, sporcularımız ve gençlerimiz ile buluştuk. Ayrıca her fırsatta, her imkanda olduğu gibi Çanakkaleli hemşehrilerimizle buluştuk. Başkonsolusluğumuzdaki Lapsekili polisimizden Tuttlingen’deki Bigalı hemşehrilerimize, kalp krizi geçiren Çanakkaleli İbrahim Küçük Amcamıza

kadar Avrupa’da çok sayıda hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk.” şeklinde konuştu.