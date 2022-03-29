Geliboluspor ile oynadıkları maçı 2-1 kaybeden Dardanelsporlu futbolcular, elenmelerini hazmedemeyerek bitiş düdüğünün ardından olay çıkarttı. Tekme tokat dövülen rakip takımın oyuncu ve yöneticilerinden yaralananlar oldu.FUTBOL DEĞİL SANKİ KİCK BOKS MAÇI??

Geliboluspor ile oynadıkları maçı 2-1 kaybeden Dardanelsporlu futbolcular, elenmelerini hazmedemeyerek bitiş düdüğünün ardından olay çıkarttı. Tekme tokat dövülen rakip takımın oyuncu ve yöneticilerinden yaralananlar oldu.

Süper Amatör Lig takımlarından Geliboluspor ile Dardanelspor arasında hafta sonu Biga’da oynanan Bölgesel Amatör Lige (BAL) yükselme maçında olaylar çıktı. Karşılaşmayı 2-1 kaybederek elenen Dardanelsporlu futbolcular hakemin bitiş düdüğünü çalarak maçı bitirmesinin ardından rakipleri Gelibolusporlu oyunculara saldırdı.

İlk olarak Dardanelsporlu bir futbolcunun saldırısı ile başlayan kavga diğer takım arkadaşlarının da katılmasıyla büyüyerek toplu saldırıya dönüştü. Güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu maçta tekme tokat dövülen çok sayıda Gelibolusporlu futbolcu yaralanırken uçan tekme atılan bir futbolcu saldırının izlerini sırtında taşıdı.

Futbolcuları ayırmaya çalışan takımın yöneticisi de saldırıdan nasibini alarak yüzüne aldığı darbeler sonucu kaşı açıldı. Yaralılar yapılan tedavilerinin ardından darp raporu aldı.

? FUTBOLCULARIMIZA PLANLI OLARAK SALDIRDILAR

Yaşananların spor centilmenliğine yakışmadığını söyleyen Geliboluspor Başkanı Raci Durmuş, bilinçli yapıldığını ileri sürdüğü saldırıya ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ortada geçerli hiçbir sebep olmadığını savunan Durmuş; “Her iki takımın taraftarları maça dostça birlikte geldi ve hiçbir sorun yaşanmadı. Maçı kaybederek elenen Dardanelsporlu futbolcular, kendi taraftarından tepki göreceklerini bildikleri için deyim yerindeyse planlı şekilde futbolcularımıza saldırarak yarattıkları kaos ile hedef şaşırtmaya çalıştılar. Özellikle formalarının üstünü çıkartarak sırt numaralarından tespit edilmelerini engellemeye çalıştılar” dedi.

? SALDIRGANLAR VE İHMALİ OLANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLACAĞIZ

Karşılaşmanın güvenli saha diye belirlenen Biga’da oynandığını hatırlatan Raci Durmuş; “Güvenli saha diye gittik ama can güvenliğimizin olmadığını gördük. Olaylara müdahale etmesi gereken polis sayısı son derece yetersizdi. Az sayıda ki polis hakemleri korurken, korumasız kalan yönetici ve futbolcularımız göz göre göre dayak yedi. Taraftarlar sahaya girebilir olaylar büyüyerek daha vahim sonuçlar meydana gelebilirdi. Canlı yayın yapan TON Tv apar topar yayını kesti ve görüntüleri kaldırdı. Ambulans bile bulunmayan, yeterli güvenlik önlemi alınmayan saha da ihmali bulunanlar ve saldırganlar hakkında şikayetçi olacağız“ şeklinde konuştu.