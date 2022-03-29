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GAZETECİ YÜZÜAK’TAN MEDYA KONFERANSI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilere; (Medyayı doğru okumak) başlıklı eleştirel medya okur – yazarlığı konulu bir konferans veren Gazetemiz Sahibi Gazeteci Recep Yüzüak konferansın sonunda öğrencilerden büyük alkış aldı.
Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun, her salı günü saat 13:00- 15:00 arasındaki saatlerde düzenlediği “ Eğitim Günü” programındaki dünkü konferansa, öğretim üyeleri ve kalabalık bir öğrenci topluluğu katıldı.
Yüzüak’ın Medya ile ilgili yaşadıkları anılarını anlatırken konuşması sık sık kesilerek alkışlandı.
Yüzüak konferansta 60 yılda yaşadığı hatıralarından enteresan enstanteneler sunarak bugünkü medyadaki gelinen noktayı sergileyerekte büyük beğeni kazandı.
18 Mart Üniversitesi Piri Reis Meslek Yüksekokulu’nun eğitim konferansları her salı saat 13:00’ten sonra devam edecek. Haber: Ali GEZER

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