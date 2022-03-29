GELİBOLU SANAT MERKEZİNDEN DÜNYA TİYATRO GÜNÜ GÖSTERİSİ

Gelibolu Sanat Merkezi 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nünde ilçemizde daha önce hiç yapılmamış bir etkinlikle günlerini kutladılar.

Tiyatro ve drama eğitimi alan öğrencileriyle birlikte derslerinde yaptıkları çalışmaları sahnede yaptılar ve bu çalışmalara seyircileri de kattılar..

Gelibolu Sanat Merkezi amaçları “Tiyatrodan ve sahneden korkmamamız gerektiğini göstermek ve bugünü bizimle biraz da olsa aynı hissi paylaşarak yaşamanızı sağlamaktı.Bu bağlamda bizi yalnız bırakmayan ve sahnede bize eşlik eden güzel seyircimize çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok iyi bir kitlemiz vardı ve ders aşamalarına da doğaçlamalarımıza da katılarak bizleri çok çok mutlu ettiler.”ifadelerine yer verdiler. Haber: Seda LİMAN ZENGİN