SAMET HAYATINI KAYBETTİ

Geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine iskele bölgesinde denize giren ve gözden kaybolan Samet Umut Öner, dalgıçlar tarafından sudan cansız çıkartılmış, sağlıkçıların yoğun gayretiyle hayata geri dönmüştü.

BİR İDDA UĞRUNA

16 yaşındaki İstek Vakfı 11.sınıf öğrencisi Samet Umut Öner, Üniversite Hastanesi’nDE yoğun bakıma alınmıştı.Ancak durumu çok kritikti.Uzun süre suyun altında kalması tüm organlarını etkilemişti ve maalesef acı haber sabah geldi.Samer, çok genç yaşta bir iddia uğruna aramızdan ayrıldı.Gazetemiz olarak Allah’tan rahmet diliyoruz.Mekanı cennet olsun.

Haber Merkezi