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TURŞUCU AİLESİ’NİN ACI GÜNÜ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde uzun yıllar fotoğrafçılık ve daha sonrada gazetecilik yapan Seçim Turşucu’nun annesi Yazıcızade Mahallesinin sevilen asırlık çınarı 96 yaşındaki Nadide Turşucu yaşama veda etti.
Cenazesi dün (30 Mart Çarşamba) günü öğle namazından sonra Alaeddin Kalfa Mezarlığına defnedildi.Merhume Nadide Turşucu’ya Allah’tan rahmet , ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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