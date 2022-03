GELİBOLUSPOR TRİATLON TAKIMINDAN VEFA ÖRNEĞİ

Geliboluspor Triatlon takımını vefa örneği gösterdi. Geliboluspor Triatlon takımı Hocası ve sporcuları son gittikleri yarışmadan sonra Eski Belediye başkanı ve Triatlon Federasyonunda iki dönem as başkanlık yapan Cihat Bingöl’ü ziyaret ederek hediye takdim ettiler.

Geliboluspor Triatlon takımı Hocası Halil Tuna “Sporcularımız Görev yaptığı dönemlerde bizlere her konuda destek olan Başkanımız Cihat beye gönüllerinden hediye vermek istediler. Cihat Başkanımız zamanında ilçemizde birçok kez Uluslararası ve Türkiye şampiyonaları düzenlenerek İlçemizin ve Triatlon sporunun sevilmesine destek olunmuştu. İlçemizden Dünya, Balkan ve Türkiye şampiyonu çıkmış ve bugünkü gençlere örnek olmuşlardı ” dedi.

Eski Gelibolu Belediye Başkanı Cihat Bingöl ” Gelibolu’da Triatlon denince aklımıza ilk Halil Tuna gelir, Halil Hocamız bu işe canı gönülden severek yaptığı için bizde kendisine her türlü desteği verdik. Bu gün geldiğimiz noktadan geriye bakınca Halil Hocamıza destek olmak ile haklı olduğumuzu görüyoruz. Halil Hocamıza ve genç sporcu kardeşlerimize bundan sonraki yaşamlarında ve yarışmalarda başarılar diliyor, Bizleri unutmadıkları içinde ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Geliboluspor Triatlon takımı son katıldığı Didim Triatlonun da Bisiklet takımı 17 yaş kızlardan Türkiye Üçüncüsü, Balıkesir Kros Duatlonun da Bir Türkiye Birinciliği, İki Türkiye İkinciliği kazandılar.

Haber: Ali GEZER