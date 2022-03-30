UZMANLARDAN TÜRKİYE İÇİN ÇÖL TOZU UYARISI!

Meteoroloji uzmanları, Türkiye’ye giriş yapması beklenen çöl tozuna karşı art arda uyarılar yapıyor.Türkiye’nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika’dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini aktaran İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, “Perşembe ve cuma günü özellikle yaşlılar ve sağlık sorunu olanlar dikkatli olsun” dedi. Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir de ” Çöl tozu, özellikle Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz’de yoğun etkisini gösterecek” diye konuştu.

Çöl tozu için uyarılar peş peşe geliyor. Kuzey Afrika üzerinden ülkemize giriş yapması beklenen çöl tozunun perşembe ve cuma günü etkisini göstereceği açıklandı. Meteoroloji uzmanları sağlık sorunu olanları ve yaşlıları özellikle uyarırken, çöl tozunun etkili olacağı bölgeleri de açıkladı. Meteoroloji uzmanları, Türkiye’nin perşembe gününden itibaren Kuzey Afrika’dan gelecek çöl tozunun etkisi altına gireceğini belirtiyor.