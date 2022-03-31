NASIL İŞ BU.? ALLAH’TAN BARİ KORKUNUZ.!

Boğaz Köprüsü ve ona bağlı yol inşaatlarında çalışan firmalar 3-4 yıl boyunca Çimendere, Çokal , Evreşe, Fındıklı, Ocaklı, Yeniköy ve Güneyli, Kavaklıtepe yollarını delik deşik ettiler..

Üç yıldır köylüler traktörleriyle, otomobilleriyle ilçeye gelmek için alternatif yollar aradılar.Bazı köyler 10 km, bazıları 15 km farklı yollar deneyerek ancak gidebildiler..

En az 3 yılda amortisörleri patlamayan otomobil, amortisör takozu kopmayan otomobil, traktörünün ön takımı bozulmayan çiftçi kalmadı.

Köy otobüsleri ilçeye inmek için 5- 10 km fazla yol yaparak ilçeye gittiler..

Yeterki memleketimize yeni eserler kazandırılsın diye gıklarını çıkarmadılar.

Bu yol firmaları yarımadanın daracık arazileri üzerinde hayvanların meralarını kara killerle doldurarak, işler yürüsün diye tarla yollarının haricinde onlarca km lik yeni yollar açarak meraları yok ettiler..

Hep merak etmeyin hepsini yeniden yapacağız diyerek üç yıl vatandaşı kandırdılar. Yok ettikleri meraların üzerlerine döktükleri binlerce kara kil topraklar da ot bile bitmez sözde buraları çayırlık yapacaklardı.!

Peki ne yaptılar..? Kafalarına göre bazı köylere 1 km bazılarına 1.5 km kala yaptıkları yolları yarım bırakarak ve yüzleri hiç kızarmadan;

“Buralardan bizim kamyonlarımız geçmedi bu kadarını da devlet yapsın deyip, yarım bıraktılar..”

Sanki bu yollardan köylülerin 70 – 80 tonluk kamyonları (!) geçmişte yolları onlar bozmuşlar..!

Ayıptır, yazıktır, günahtır. Bu mübarek günde bile yalan söylüyorsunuz yapmayın, etmeyin bu yolların hepsini siz bozdunuz..

Köylüleri kandırmak için geçen yıl köylülere çimlenme olanakları olmayan eskimiş, bozuk ıspanak tohumu, arpacık ve bezelye tohumu dağıtarak göz boyayan müteahhit firmalar bu yolları yarım bırakırken, çok merak ediyoruz hükümet yetkilileri, köy hizmetleri müdürlükleri ve iktidarın üst düzey yetkilileri Allah aşkına bu işe siz ne diyorsunuz.?

Vallahi de billlahi de köylünün elinde altmış – seksen ton harç taşıyan, toprak taşıyan kamyon mu var da köylü kamyonları bozdu diyorsunuz. Sizin kamyonlarınız her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için boş – dolu farketmeden bu köylere gelip buradaki bakkallardan da alış veriş ettiler, oturup kahvelerde de çay içtiler ve bu yolların tamamının içine ettiler.

Şimdi de 500 metre ile 1,5 km arasında bıraktıkları yolları köylüler yaptırsın, köy hizmetleri yapsın deyip devletin üstüne bırakıyorlar.

Bunlar, bu kadar küçük yerleri bile devlete yaptırmayı kar sayan sömürgenlerdir..

Sayın İl Başkanı, sayın ilçe başkanlarım, sayın il genel meclis üyeleri toplamda 20 km yi bile geçmeyen ve kendileri tarafından mahvedilen bu yolları gerçekten köy hizmetlerine mi yaptıracaksınız.Bu konuda sizin vereceğiniz cevabı bekliyoruz.Haber: Recep YÜZÜAK