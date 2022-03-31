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KÖYLERDE ÇÖP TOPLAMA AKSIYOR

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Daha önce belediye tarafından toplanan çöpler, belediyenin elinden alınmış ve bu işe kaymakamlık el koymuştu.
Yapılan çalışmalar kısa zamanda yoluna girmiş ve köylerin yolları son iki aya kadar aksamadan toplanırken şimdi son aylarda köylülerin çöplerinin bazen haftada bir bazende on günde bir alınması köylüler tarafından istenmiyor ve havaların ısınmasıyla birlikte siniklerin de artacağı bildiriliyor.Bu konuda köylere hizmet götürme birliğinin daha titiz olması isteniyor. Haber: Recep YÜZÜAK

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