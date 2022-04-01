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ARAŞTIRMACI- YAZAR MEHMET İRDESEL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Turizm Derneği’nin kurucusu, Sardalya Festivali’nin isim babası, yayınladığı kitaplar ile Gelibolu kent belleğine ışık tutan araştırmacı-yazar Mehmet İrdesel, cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.
Törene Belediye Başkanı Mustafa Özacar,ailesi ,sevenleri ve esnaf vatandaşlar katıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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