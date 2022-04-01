“RAMAZAN-I ŞERİF’İMİZ MÜBAREK OLSUN”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Jülide İskenderoğlu, Ramazan-ı Şerif vesilesiyle ortak bir mesaj yayımladı:“Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise kurtuluş olan Ramazan ayına bir kez daha kavuşmanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. İçimizi saran maneviyatının yanı sıra, nefsimizi terbiye eden, ruhumuzu arındıran on bir ayın sultanı, bizi hem birbirimize hem de ibadetlerimizLe Allah’a daha da yakınlaştıran özel bir ay.

Dünya, bir imtihan alanı. Maalesef bizler de, ancak yaşadıklarımızdan ders çıkarabiliyoruz. İşte son dönemlerde ülkemizin etrafında yaşanan olaylar, bizlere vatanın ne kadar önemli olduğunu, son iki senedir yaşadığımız pandemi sağlığın ne kadar kıymetli olduğunu gösterdi. Umuyoruz ki, bu Ramazan ayında da, insanlığın, paylaşmanın, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha idrak ederiz. Bu mübarek ayda ihtiyacı olan yakınlarımızı, komşularımızı gözetmek, onlara yardımda bulunmak hepimizin önceliği olmalı.

Bu mübarek ayın, millet olarak birlik, beraberliğimizin, kardeşliğimizin daha da güçlenmesine, ülkemiz, İslam Alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”