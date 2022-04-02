KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “RAMAZAN AYI” MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı Ramazan Ayı mesajı yayınladı.Kaymakam Abacı mesajında; “İslam Âlemi’nin büyük bir özlemle beklediği, on bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına hep birlikte ulaşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşamaktayız.

Ramazan ayı, insanların manevi duygularının zirveye ulaştığı, ihtiyaç sahiplerinin halini daha iyi anlayarak daha çok yardım elinin uzatıldığı, paylaşma ve dayanışmaya vesile olan müstesna bir zaman dilimidir. Maddi ve manevi sayısız güzelliklerin yaşandığı bu mübarek ayı ibadetlerimizle, dualarımızla, iyi ve güzel davranışları arttırarak en iyi şekilde değerlendirmeli, büyüklerimizi, akrabalarımızı, komşularımızı ziyaret etmeli, çevremizde bulunan ilgiye ve şefkate muhtaç olanlara yardım elini uzatmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan ayının birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor, Ülkemize ve tüm İslam Âlemi’ne huzur, barış, esenlik ve hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER