İYİ PARTİ EVREŞE BELDE BİNASI AÇILDI

Gelibolu İYİ Parti İlçe Başkanlığı Evreşe’de parti binasını açtı.İyi Parti İlçe Başkanlığı; ““Gelibolu İyi Parti İlçe Başkanı Sn. Hakan Alış ve Yönetim Kurulu Üyeleri olarak İyi Parti Evreşe Belde Parti binamızın açılış törenine katılım sağladık. Bizleri bu mutlu günümüzde yalnız bırakmayan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Sn. Rıdvan UZ’a teşekkür ederiz.” İfadelerine yer verdi.İYİ Parti Evreşe Belde Başkanlığı açılışına CHP İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu üyeleriyle birlkte katılım sağladı.Hayırlı olsun dileklerini sundular. Haber: Seda LİMAN ZENGİN