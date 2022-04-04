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PAMUK PRENSES UYANIYOR MÜZİKLİ TİYATRO OYUNU SERGİLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İş-kur İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz’un yazmış olduğu, Türkiye’de İŞ-Kur’un önemi adlı tiyatro oyununu öğrenciler sergiledi.Tiyatro oyununu 18 Mart Üniversitesi Piri Reis MYO Öğrencileri, öğretmenleri Prof.Dr.Dilek Dönmez ‘in öğrencileri ile , tecrübeli tiyatrocu Cem Kılıç’ın yönetiminde sergilendi. Bugün sergilenen oyuna Gazi Süleyman Paşa öğrencilerinden 250 kişilik bir öğrenci grubu katılarak hem eğlendiler hem de bilgilendiler. Öğrenciler oyunu başından sonuna kadar ilgi ve dikkatle dinlediler; işçi güvenliği, sigorta güvenliği ve İş-kur’un önemi hakkında bilgi sahibi oldular.,
İl Müdürü Mehmet Uğur Yavuz,gazetemize yaptığı açıklamada bu oyunun ilimizin birçok okulunda sergileneceği önümüzdeki hafta da Malakara’daki okullara tiyatro gösterimi yapılacağını açıkladı.
Göreve geldiği günden beri İŞ-KUR a büyük katkı sağlayan Müdür Mehmet Uğur Yavuz bundan sonraki konulara devam edeceklerini açıkladı. Haber: Ali GEZER

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