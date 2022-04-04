ÖNCE TEPELERİ KELLEŞTİRDİLER ŞİMDİ DE ÇAM EKECEĞİZ DİYORLAR

TAŞIN ÜZERİNE ÇAM EKİLİR Mİ.?

Köprüye giden çevre yolları yapılırken çevrelerdeki köylerin meralarından taş ve mıcır çıkaran yol firmaları şimdi bu kelleştirdikleri yerlere çam fidanı ekeceklermiş .

Her maden ocağını açarken, her taş ocağını açarken hep böyle diyorlar sonra da çekip gidiyorlar.

Dünyanın neresinde görülmüş taşın kayanın üzerinde çam yetiştirildiği .?

O tepelerin üzerinde 1- 2 metre kalınlığında olan topraklar önce sıyırılıyor meralara dökülüyor, binlerce kamyon taşıdığı topraklar, killer hayvanlar için yararlı olan meralara dökülüyor , sonra da üç yıl boyunca buradan taş sökülüp kırılan mıcır haline getirilen kayalar üzerine çam dikecelermiş hadi canım sende buralara çam diktiğin vakit çevreleri tarla ile çevrili olan bu tepeler en ufak bir anız yangınında zaten kül olur gider.

Bundan 10 sene önce de Balıkesir’in Havran ilçesinin Tepeoba Köyü’nün 2 km üzerinde Kaz Dağları’nda aynı yalanı söyleyerek altın madeni çıkardılar. Yüzbinlerce kamyon madeni taşıdılar ve bugün şimdi orada üç beş km çapında ve 150 – 200 metre derinliğinde devasa çukurları bırakıp gittiler.Türkiye’nin en büyük oksijen deposu olan K azdağlarınıdarmadağın ettiler.

Şimdi de Fındıklı’daki kelleştirdikleri tepelere çam ekeceğiz diyorlar.Çocuk mu kandırıyorsunuz, milletle dalgamı geçiyorsunuz.? Haber: Recep YÜZÜAK