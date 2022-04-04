Milletvekili Turan’ın 5 Nisan Avukatlar Günü Mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan,5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.Avukatların adaletin sağlanması ve hukukun üstün kılınması adına büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Turan, “Adaletin tesis edilmesi, toplumsal düzenin sağlanması, toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmeleri açısından vazgeçilmezdir. Hakkı ve hukuku savunan, adalet adına mücadele eden avukatlarımız, hukuk sistemimizde önemli bir rol oynuyorlar. Savunma hakkı gibi önemli bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın beklentilerinin karşılanması, sorunlarının çözüm bulması adına yapılan çalışmalar hukuk sistemimizi daha güçlü kılıyor. Bu bilinçle dün olduğu gibi bundan sonra da avukatlarımızın beklentilerine cevap verecek düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle hakkı ve hukuku savunan, adaletin tesis edilmesi için mücadele eden tüm meslektaşlarımızın Avukatlar Günü’nü kutluyor; esenlikler diliyoruz.” şeklinde konuştu