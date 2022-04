BU NASIL BİR SPOR KÜLTÜRÜDÜR..?

Önceki gün uzun bir aradan sonra bir amatör küme maçına gittim.

Geliboluspor’un bir kademe daha yükselmesinin söz konusu olduğu maçları varmış. Birincisini geçtiler, Çanakkalespor’u yendiler.Bu maçı da geçerlerse Bozcaada ile yarışacak, onu da yenerse amatör birinci kümeye geçecekmiş..

Bu kulübün 1973- 1980 ve 1981 -1983 arası iki kez başkanlığını yapan biri olarak gidip görmek istedim işte..

Ben son 10 yıldır maçlarda edilen küfürler yüzünden maç izlemiyordum. Takım taraftarlarımızla Kilitbahir Motorunda karşılaştım.

Çok heyecanlı, çok coşkulu bir genç taraftar topluluğu vardı. Feribota biner binmez onlar da feribota girdiler ve coşkulu bir yolculuk başladı..

Aman Allah’ım.! Bugüne kadar kılıfı açılmamış, argo sözlüğünde bile olmayan mütfiş ve inciltici küfürlerle boğazı geçtik. Kesin o karşılıklı tepelerde yatan binlerce kefensiz şehit dedelerimiz bu mübarek günde bize kim bilir nasıl dua (!) lar ettiler..

Feribot yanaşır, yanaşmaz ben hızla sahaya gittim. Dedim ya çok zamanlar maçlara gidip gelmediğimden stadın basına ait tribününe giden girişlerde değiştiğinden, ve de görevlilerin anlattığına göre beden terbiyesinin amatör maçlara personel de vermemesinden kaynaklı yeni giriş yolunu zar zor buldum.

Labirent gibi yollardan geçerek nihayet basın tribününe geçip oturdum. Sağımdaki kapalı tribünde Gelibolulu solumdaki tribünde paralı özel izleyiciler , davetliler ve protokol oturuyordu. Onların da solunda Ezineli Seyirciler bulunuyordu.

Henüz maçın başlamasına 30 dk vardı .Gelibolu seyircisinden önce gelen Ezine tribününden bir uğultu halinde Geliboluluların analarına gönderilen selamla (!) Ezineli yurttan sesler korosu başladı..

Daha onlar birinbi beyiti bitirmeden Gelibolu korosu Ezinelilerin analarına saygılarını (!) sunmaya başladılar..

Yarım saat boyunca ne Gelibolulu anaların, bacıların ne de Ezineli anaların ellenmedik yerleri kalmadı..

Koroların coşkusu artınca maça 5- 10 dakika kala hem A hem de B tribünlerinin iki yanlarına birer sıra halinde polisler dizildi. Ayrıca sahadan her ikisini de cepheden izleyen birer sıra polisle, rütbelilerden oluşan birer sıra dizildiler .Kameralar açıldı. Çekimler başladı, hiç kimsenin umurunda değil insanın tüylerini diken diken eden söylemler birbiri ardına aşkla , şevkle okunmaya başladı(!)

Okullarda son yıllarda en çok gelişen ve başarıyla artan küfür kültürünü geliştirme çabalarının artması boşuna değilmiş meğer. Bugün okullarda öğretmenlerin en büyük sıkıntısı nedir biliyor musunuz .! Çocukların küfür kültürlerinin (!) artarak birinci sırada yer alması.. Küfür kullanmayan, küfüre karşı olan öğrenciler inanın bunalıma giriyorlar .Kız- erkek farketmiyor artık 1950 ‘den bu yana her dönem artan gençlerin küfür kültürleri bugün gençlerimize çok çok acılar verecektir .Küfür kültüründen uzak öğrencileri artık anne babalar da , öğretmenlerde eskisi gibi koruyamıyorlar çünkü bilgisayar oyunlarında binlerce, on binlerce küfürle dolu oyunlar var.

Ben okullardaki bu küfür furyasının nasıl sonlandırılabileceğini düşünürken bu kulaklarımın duydukları ile çok büyük bir umutsuzluğa düştüm. İki buçuk saat boyunca bulundukları tribünlerde sağlı – sollu polisler dururken karşılarında çevik kuvvet güçleri dururken bir tek kişinin dahi aşağıya alınmaması inanılacak gibi değil önce bu benim canımı acıttı ama sonra emniyet güçlerine de hak verdim. İsterse alsınlar

Sırtlarını siyasilere dayamış spor yöneticileri belki yüzlerce kez bu adamları tribünlerden almışlardır ama sonunda daha savcıya bile çıkarılmadan ifadeleri alınıp , salınıvermişlerdir.

Bütün bu küfürlerin, küfürbazlığın yaygınlaşmasına neden, çocuklarımızın boğazına bir ahtapot gibi sarılmış bilgisayar oyunlarıdır..

Onları zehirliyorlar özellikle de anne babaları çalışan çocuklar rahat bırakılıyor sessiz kalmaları istendiğinden de kafalarına göre takılarak ülkem ,bir felakete doğru gidiyor.

Bunlara bu çocuklara bir de veliler yardımcı olunca daha da cesaretleniyorlar. Artık hiç bir öğrencinin bırakın hafiften bir şekilde kulağını çekmeyi ona sert söz söyleyen öğretmenler bile velilerin saldırısına uğruyor, doğru CİMER’e şikayet ediliyorlar.

Veliler o kadar şımardılar ki ortaokul terk bile olsa Ordinaryüs Pof. doktor eğitimciden daha çok biliyorlar. Geçen gün bir öğretmen arkadaşım bir araştırma yapılmış sonuçlarını bana söyledi. En çok ta okullarda çocuklarına yüksek tolerans isteyen anneler – babalar grubu hangi mesleklerden oluşuyormuş biliyor musunuz.?

Hemşire anneler, uzman asker babalar, astsubay anne veya babalar ile öğretmen olduklarını söyleyen anneler öğretmenlerimizi şikayet etmekte ilk dört sırayı alıyorlarmış. Ne derecede doğrudur ama bilmiyorum aslında bu işi bu noktaya getirenlerin başında da onları bu noktaya sürükleyenler asparagas haber yapan gazatecilerdir. En ufak bir kulak çekmeyi bile manşet yapan bu özürlüler bu çocukların gerçek hayatta ne durumda olduklarını bir bilseler çok iyi olacak.

Lütfen standlardaki bu küfürlere eskiden olduğu gibi mani olalım artık küfür etmemin, hakaret etmenin hatta dövüp kırmanın bile suç sayılmadığı bir ülkede doktoru da döverler, öğretmeni de döverler, küfür kültürü de yerleşir, yerleşir ayrık otu gibi yayılır.

Peki bu tarla sonra ayrıktan nasıl temizlenir.? Haber:Recep YÜZÜAK