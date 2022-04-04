DENİZALTI ŞEHİTLERİNİ ,ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Çanakkale Boğazı Nara Burnu önlerinde 4 Nisan 1953’te İsveç bayraklı “Naboland” adlı gemiyle çarpıştıktan sonra batan Dumlupınar Denizaltısı’nda şehit olan 81 denizci Gelibolu’da törenle anıldı.Gelibolu Fener Altı mevkiinde bulunan Deniz Kuvvetleri Kültür Parkı’ndaki Dumlupınar Anıtı’nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Ardından Denizaltı Sevenler Derneği Gelibolu Temsilcisi Kemal Dalgıç tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapıldı. Dalgıç konuşmasında, “Bugün ne mutlu bize, ilk Türk deniz altı gemisi ve aynı zamanda dalmış durumda torpido atan ilk dünya deniz altı gemisinin 1886 yılında İstanbul haliç tersanelerinde denize indirilmesi kurulan ilk deniz altı filosunun birer mensubuyuz. Bizler geçmişi öğünç ile dolu 136 yıllık bu emaneti taşımanın haklı onurunu yaşıyoruz. Türk milleti olarak gururla size söylenecek en güzel haber ise artık, ülkemiz füze ve roket atan deniz altı yapmaktadır.

Dünyada en zor meslek olan deniz altı gemilerinde görev yapmanın gururu içindeyim. Çok yakın bir ağabeyimi Dumlupınar deniz altı gemisinde kaybettim, akabinde ben aynı görevde 17 sene ayrıca iki oğlum da 19 ve 24 sene denizaltı gemilerinde görev yaparak emekli olmuşlardır.

1886 yılında kurulan DESSOYAD ve 2004 yılında deniz altıcılar birliği bu flonun sevgi dolu sivil toplum üyeleridir. Nitekim Dessoyad tarafından yapılan araştırmalar neticesinde dünya tarihine altın harfler ile yazılan Gelibolu ilçemizde şehit deniz altıcılar anıtı ve Deniz Kuvvetleri Kültür Parkı yapılması için çalışmalar 2000 yılından başlayarak, zamanın Belediye Başkanı Sayın Cihat Bingöl müracaatımızı olumlu karşılayıp anıtımızı şimdiki bulunan yere inşa edilmesi için Tabii Varlıklar Kurumu’na müracaat yapılarak hazineye ait olan bu yer için gerekli izin ve kurul kararı alınarak anıtın şekli ve nedeniyle ilgili belgeler kurula bildirilmiştir. İlgili kuruldan alınan müsaade ve olur kararı zamanın Genel Kurmay Başkanlığı’na ve DZKK Komutanlığı’na bildirilerek şehit deniz altı anıtına müsaade edilmiştir. Anıtın yapımında emeği geçen yüksek mühendis Esat Farnad’a ayrıca teşekkür ederim.

Gelibolu, tarihteki ünlü denizcileri yetiştiren denizciliği ile övünen tarihe geçmiş bir ilçedir. Gelibolu’da yetişerek fünya denizlerinde bu limandan avara ederek Ege ve Akdeniz’i titreten denizciler Kaptan-ı Derya Emir Ali Baba, Kaptan-ı Derya ilk boğaz komutanı Saruca Paşa, Gelibolu Tersanesi’ni inşa eden Hamza Bey, Kaptan-ı Derya Kemal Reis, 17 yaşında denizciliğe merak salarak bir kadırga gemisine binerek denizciliğe başlayan Cezayirli Hasan Paşa, Kaptan-ı Derya Sinan Paşa, Kaptan-ı Derya Mehmet Paşa gibi bir çok denizciyi yetiştirmiş, hala bağrında barındıran en önemlisi yaşadığı yüzyılın en büyük coğrafya bilgini dünyada hala konuşulan ikinci dünya haritasıyla ünlü Amiral Piri Reis’i yetiştirmesi ile Gelibolu Türk milletinin gurur kaynağı bir şehir olmuştur.

Şu anda Refah, Atılay ve Dumlupınar deniz altı gemilerinde vatan için hayatını kaybeden, kabirleri engin denizler olan 247 şehidimizi anmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun. Anıtımız 2002 yılında temel atılarak 2004 yılı 19 Mayıs günü hizmete açılmıştır. Anıtın yapımında bizlere kardeş gözüyle bakan Türk Şehitlikleri İmar Vakfına ayrıca teşekkür ederim. Bu anıt dünyada bulunan en büyük deniz altı anıtıdır. Aynı zamanda anıt filo tipi bir gemi olan Dumlupınar denizaltı gemisinin 5.1 ölçekli tüm vasıflarını taşımaktadır.

Deniz altı gemilerinde yaşam zor şartlar altındadır. Hava, su ve güneş ışınlarını yaşam şartlarını idareli kullanmak mecburiyetindesiniz. Bu durum göz önüne alınarak her deniz altıcı hayatı daha tecrübeli yaşamaktadır.Bizler rüzgarın yönünü değiştiremeyiz ama yelkenlerimizin yönünü değiştirebiliriz. Bu duygularla Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm vatan için canlarını veren şehitlerimizin ruhları şah olsun, ne mutlu Türküm diyene” dedi.

Yapılan bu konuşmanın ardından, Denizciler Andı okundu ve törene katılan Kaymakamı Bekir Abacı, 2. Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından denize çelenk bırakılarak tören sona erdi.

Törene protokol dahil, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve askeri erkan katıldı.Haber: Seda LİMAN ZENGİN