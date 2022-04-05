GELİBOLU BELEDİYESİN’DEN ÇOCUKLARA ARA TATİL HEDİYESİ

Gelibolu Belediyesi 9 günlük tatilde öğrencilere müzikli ve danslı iki oyunu çocuklarla buluşturuyor.Gelibolu Belediyesi açıklamasında;

“Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz, ikinci ara tatili yapacak minik öğrencilerimiz için müzikli ve danslı iki oyunu çocuklarımızla buluşturuyor. Haydi çocuklar! Pinokyo ile arkadaşları Cumartesi günü AKM’de sizi bekliyor.

Kültür ve sanat etkinliklerimiz kapsamında çocuklarımıza ara tatil hediyesi olarak sunduğumuz bir diğer etkinliğimiz Arı Maya&Uğur Böceği oyunu Pazar günü AKM’de çocuklarımızla buluşacak.” İfadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN