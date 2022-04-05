KAYMAKAM BEKİR ABACI VE EŞİ FENDİYE BÜŞRA ABACI ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ ONURUNA DÜZENLENEN İFTAR PROGRAMINA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Gelibolu Öğretmenevinde gerçekleştirilen ve çok sayıda şehit yakını ve gazi ile ailelerinin ağırlandığı programa, Kaymakam Bekir Abacı, eşi Fendiye Büşra Abacı, Gelibolu Belediye Başkanı M. Mustafa Özacar, 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından P.Albay Ahmet Yalçın İskender, İlçe Emniyet Müdürü Fadıl Güçlü, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca, İlçe Sağlık Müdür V. Merve Topbaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan katıldı.

İlçe Müftülüğü personelleri tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan ve yemek duası ile devam eden programda, Kaymakam Bekir Abacı ve eşi Fendiye Büşra Abacı, şehit yakınları, gaziler ve aileleriyle yakından ilgilendi.

İftar yemeğinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam “Ramazan ayının manevi atmosferinde bir iftar sofrasında şehit aileleri ve gazilerimizle buluşmaktan büyük bir onur duyuyorum. Şehit ailelerimiz ve yakınları bizlere şehitlerimizin emanetleridir. Biz şehitlerimize ve gazilerimize çok şeyler borçluyuz. Sizlere bu iftar soframızı şereflendirdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize huzurlu bereketli bir ömür diliyorum. Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.”ifadelerini kullandı.

Programa katılan şehit yakınları, gazilerimiz Kaymakam Bekir Abacı’ya nezaketinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. Haber: Ali GEZER