Pazarda Ürün Bol ama Fiyatlar Yüksek

Ramazan Ayı’nın ilk haftasında pazar esnafı iftarlık çeşitlerini de artırdı. Salı Pazarı’nda ürün çeşitliliği dikkat çekerken, fiyatların da pahalı olması vatandaşların alım gücünü düşürdü.Ramazan’da iftarlık ve sahurluk alışverişini Salı Pazarı’ndan yapmak isteyen vatandaşlar bol ürünle aynı zamanda yüksek fiyatlarla karşılaştı. . Ramazan ayının ilk haftasında kurulan Salı Pazarında bu hafta durgun geçeceğini tahmin etmediklerini ifade eden Pazarcılar, bu durumu ise ürün fiyatlarının pahalılığından bahsettiler.Her şeyde yapılan zamlardan pazardaki ürünlerde etkilendi.”diyen pazar esnafı vatandaşın alım gücününün de düştüğünü ifade ettiler Pazarcılar; “Ramazanda satışların artmasını bekliyorduk ancak insanların ekonomik durumları satışlarımızı geçen senelere oranla düşmesine sebep oldu” ifadelerini kullandılar.Haber: Seda LİMAN ZENGİN