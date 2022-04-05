GÜNCEL HABERLER 

CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK VE YÖNETİM KURULUNDAN AVUKATLAR GÜNÜ ZİYARETİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Avukatlar Günü dolayısıyla ilçemizdeki Avukatları ziyaret ederek günlerini kutladılar.CHP İlçe Örgütü Av Rufat Şener ,Koray Akkuiş ve Erdem Er Avukatları ziyaret ederek Avukatlar günlerini kutladılar.
Avukatlar CHP İlçe Yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Haber: Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

“KOMİSER EROL ABİ’Yİ” KAYBETTİK

buyukzafer 0

TÜRKİYE OKÇULUK FEDERASYONU MAKARALI YAY MİLLİ TAKIMI, VALİ AKTAŞ’I ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

HASTANEYE SOLUNUM CİHAZI BAĞIŞINDA BULUNULDU

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.