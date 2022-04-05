CHP İLÇE BAŞKANI İSMAİL PARLAK VE YÖNETİM KURULUNDAN AVUKATLAR GÜNÜ ZİYARETİ

CHP İlçe Başkanı İsmail Parlak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Avukatlar Günü dolayısıyla ilçemizdeki Avukatları ziyaret ederek günlerini kutladılar.CHP İlçe Örgütü Av Rufat Şener ,Koray Akkuiş ve Erdem Er Avukatları ziyaret ederek Avukatlar günlerini kutladılar.

Avukatlar CHP İlçe Yönetimine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler. Haber: Caner AKŞİT