ANAFARTALAR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNDE İLK YARDIM EĞİTİMİ VERİLDİ

Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü’nde ilk yardım eğitimi verildi.Anafartalar Orman İşletme Müdürlüğü yaptığı açıklamada;”“Ç.S.G.T Alan Başkanlığı’ndan 20 kişilik 1. gruba Yangın Mücadele Gönüllü Eğitimi, Aynı gün içerisinde Eceabat Halk eğitim Merkezinde Eceabat, Gelibolu ve Gökçeada İlçelerinden katılım gösteren 24 kişilik personelimize de İlk Yardım Kursu verildi.” İfadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER