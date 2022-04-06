BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞTAYI YAPILDI

Bağımlılıkla Mücadele kapsamında İlçemizde yapılacak çalışmaları değerlendirmek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Toplantı Salonunda Kaymakam Bekir Abacı Başkanlığı’nda ‘Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı”yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele konusunda İlçemizde önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirten Kaymakam Abacı, “Her zaman ifade ettiğimiz üzere bağımlılık sadece ülkemizin değil bütün ülkelerin en önemli sorunlarının başında yer almaktadır. İçerisinde çeşitli türleri olan bağımlılık konusu çok yönlü bir mücadeleyi gerektirmektedir. Madde kullanımının yanı sıra alkol, tütün, kumar ve teknoloji bağımlılığı her kesimden insanı etkisine alan sorunlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde bağımlılıkla mücadele kapsamında çeşitli faaliyetler yürütülmekte, projeler uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda ‘Ben Olsaydım’ temasıyla bir çalışma yapılması kararlaştırıldı. Sadece kolluk kuvvetlerinin gayretleriyle bu sorunun çözülemeyeceğini biliyoruz. ‘Ben Olsaydım’ projesi kapsamında bağımlılıkla mücadelede başarıya ulaşmak için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve basın yayın organları gibi toplumun tüm kesimlerinin desteğine ihtiyacımız var. Yapacağımız çalıştayımızda yaşanan sorunlara karşı çözüm örnekleri ortaya konulacak ve neticede rapor haline getirilecektir.” dedi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü sekretaryasında hazırlanan çalıştaya kurum amirleri ve STK temsilcileri katıldı. Haber: Caner AKŞİT