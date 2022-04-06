ÇANAKKALE DÖRT MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 124 sayılı kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre; TÜİK verilerinden hareketle hangi ilden kaç milletvekilinin çıkacağı belirlendi. Bu verilere göre 2023 yılında yapılması planlanan seçimlerde Çanakkale 4 milletvekili çıkaracak.

Haber: Caner AKŞİT