FAALİYET RAPORUNA MECLİSTEN OY BİRLIĞİYLE ONAY

Gelibolu Belediyesi’nin 2021 yılı başkanlık faaliyet raporu CHP grubunun ve Ak Parti’li üyelerin oy birliği ile kabul edildi. Başkan Özacar, geçtiğimiz yıl tüm olumsuz koşullara karşın özellikle bütçe konusunda iyi bir performans sergilediklerini vurguladı.

Gelibolu Belediyesi’nin 2021 yılı başkanlık faaliyet raporu, belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı M.Mustafa Özacar’ın başkanlığında nikah salonunda gerçekleştirilen Nisan ayı olağan toplantısı mazeret bildiren iki üye dışında tüm üyelerin eksiksiz katılımı ile tamamlandı.

Açılış, yoklama ve saygı duruşunun ardından gündemin ilk maddesinde yer alan Gelibolu Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu okundu.

2021 yılı gerçekleşen gelirlerinin yıl sonu itibarıyla yüzde 104,24 gerçekleşme oranı ile 83.393.155,56 TL olarak kesinleştiğini bildiren Başkan Özacar, gerçekleşen gider toplamının da yüzde 99.25 gerçekleşme oranı ile 79.401.265,62 TL olduğunu açıkladı.

Tüm birimlerin raporunun sunulmasının ardından yasa gereği Başkan Özacar toplantıdan ayrıldı, yönetimi meclis birinci Başkan Vekili Mustafa Çoban devraldı.Okunduktan sonra oylamaya sunulan Gelibolu Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu, CHP grubu ile Ak Parti’li üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Belediye Başkanı Özacar, oylamanın ardından meclis üyelerine teşekkür ederek “Burada özellikle iki konuyu belirtmekte yarar görüyorum. Özellikle pandemi sürecinde gerçekten tüm halkımıza köylerimize kadar ulaşmaya çalıştık. Onlara gerekli özeni gösterdik. Geçen yılki performansımız özellikle bütçe konusunda hayli iyi. Ancak gelişen ekonomik koşullar büyük bir olasılıkla her şeyi tekrar revize etmemize neden olacak. Sanıyorum önümüzdeki günlerde bütçe revizyonu yapacağız. Çünkü rakamlar bir hayli değişiyor.

Mayıs meclisine hazırladığımız doğalgaz ve iskele konusunda da birkaç şey söylemek istiyorum. Biliyorsunuz, doğalgaz konusunda başvurduk, bekliyoruz. Onların başlamasını bekliyoruz. Önce Evreşe’den bu bölgeye kadar Botaş ana hattı getirecek ama öncesinde proje ihalesine çıkılacak. Botaş’ın doğalgaz hattının en son noktasından sonra Aksa kente giriş yapacaktı, bize öyle söylendi ama bugüne kadar bir gelişme olmadı.

İskele konusunda daha önce vali beyle görüşmüştük. Daha sonra GESTAŞ genel müdürü ile bir görüşme yaptık, sözlü bir uzlaşma yaptık ve yazılı hale döktük. Kendilerine ileteceğiz. Bir an önce sözleşme yapıldıktan sonra, diliyorum ki bir an önce çalışma başlar, bizler de rahatlarız. Çünkü o tesisin böyle yarım kalmasını istemeyiz. Bir an önce tamamlanmasında Gelibolu açısından çok büyük yarar var. Bunlar da imzalandığı takdirde hemen belediye olarak gereğini yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Daha sonra meclis üyeleri ile Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan 2021 mali yılı denetleme komisyon raporu paylaşıldı.

Raporda, harcamalarının 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun öngördüğü ilke ve esaslar dikkate alınarak yapıldığı, belediyenin orta ve uzun vadeli yatırım planının yapılması gerektiği, bütçe kalemleri itibarıyla disiplinli mali politikalar uygulandığı, mal ve hizmet alımlarında daha çok ihale yoluyla alımlar yapılarak rekabet ortamının sağlandığı, alacakların tahsili konusunda gerekli özen gösterilmekle birlikte yeterli olunamadığı, harcamalarda daha çok yatırım harcamalarına öncelik verildiğine dikkat çekildi.

Belediye encümen üyeliği seçimiyle devam eden oturumda, CHP grubunun aday gösterdiği Mustafa Çoban ve Koray Akkuş oy çokluğuyla bir yıl süre ile görev yapacak encümen üyeleri oldular. Plan Bütçe Komisyonu üyeliklerine Mustafa Çoban, Kemal Tarım, Engin Balcı, Koray Akkuş ve Tuncay Sezer’in, İmar Komisyonu üyeliklerine Arif Çan, Deniz Cankara, Gülüzar Durgunoğlu ve Olcay Üstün’ün oy birliğiyle seçildiği toplantı, imar konularındaki maddelerin görüşülmesi ile son buldu. 10 gündem maddesi ile toplanan Gelibolu Belediye Meclisi, Mayıs ayı olağan toplantısının tarihini 06 Mayıs Cuma 2022 saat 15:00 olarak belirledi.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN