57 NCİ CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Kaymakam Bekir Abacı başkanlığında, ilgili kurum amirlerinin katılımı ile; 10-17 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak olan 57 nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili Koordinasyon toplantısı yapıldı.

7. Etabı, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü, İlçemiz Fener Meydanından start verilecek olan 57 nci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ile ilgili yapılacak hazırlıklar ve alınacak tedbirler belirlendi. Haber: Seda LİMAN ZENGİN