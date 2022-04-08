KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “8 NİSAN ROMANLAR GÜNÜ” MESAJI

Kaymakam Bekir Abacı 8 Nisan Romanlar Günü Messjı yayınladı.Kaymakam Abacı mesajında;”Cumhurbaşkanlığımızın 8 Nisan 2021 tarihli Genelgesiyle 8 Nisan günü; başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere; Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zeminin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla “Romanlar Günü” olarak kutlanmaktadır.Ülkemizde Roman vatandaşlarımızın sorunları ve bunlara çözüm önerileri en üst düzeyde ele alınmış; Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilen Roman Vatandaşlara Yönelik Strateji Belgesi (2016-2021) ile I. Aşama Eylem Planı (2016-2018) ve 2019/28 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca II. Aşama Eylem Planı (2019-2021) yayımlanmıştır. Söz konusu Strateji Belgesi ve Eylem Planlarında Roman vatandaşlarımızın hem kısa ve hem de uzun vadede sosyoekonomik durumlarının iyileştirilmesinde eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarına ilişkin amaç, hedef ve eylemler belirlenerek bu konularda görev alacak sorumlu ve ilgili kuruluşlar gösterilmiştir.

Bu kapsamda; başta Gelibolulu Roman vatandaşlarımız olmak üzere tüm Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Romanlar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Haber: Ali GEZER