KAYMAKAM BEKİR ABACI ROMAN VATANDAŞLAR İLE İFTAR SOFRASINDA BULUŞTU

Kaymakam Bekir Abacı, İlçe Jandarma Komutanı Cem Gökdemir, İlçe Müftüsü Mustafa Turgut, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Türker Erdihan ile birlikte; İlçemiz Camiikebir Mahallesinde Roman vatandaşlarımız ile iftar sofrasında buluştu. İftar yemeğinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Kaymakam Abacı “Ramazan ayının manevi atmosferinde bir iftar sofrasında Roman vatandaşlarımız ile bir arada olmaktan mutluluk duyurum. Cumhurbaşkanlığımızın 8 Nisan 2021 tarihli Genelgesiyle 8 Nisan günü; başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları olmak üzere; Roman vatandaşlarımızın sorunlarının çözümüne hız verilmesi, her türlü ayrımcılık zeminin ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve Roman kültürünün korunarak yaşatılması amacıyla “Romanlar Günü” olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile başta Gelibolulu Roman vatandaşlarımız olmak üzere tüm Roman vatandaşlarımızın 8 Nisan Romanlar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte huzurlu, sağlıklı, mutlu bir hayat diliyorum.” ifadelerinde bulundu.

İftar programına katılan Roman vatandaşlarımız Kaymakam Abacı’ya nezaketinden ve duyarlılığından dolayı teşekkür ettiler. Haber: Ali GEZER