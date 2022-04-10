KAYMAKAM BEKİR ABACI’NIN “10 NİSAN POLİS HAFTASI” MESAJI

Kaymakam Abacı 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle mesaj yayınladı.Abacı mesajında• “ Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadele etmeyi kendisine vazife edinen, zaman mefhumu gözetmeksizin büyük bir özveriyle çalışan, geçmişi şanla ve şerefle dolu Türk Polis Teşkilatı’nın 177. yıldönümünü hep birlikte kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz.10 Nisan 1845 tarihinden kurulan Türk Polis Teşkilatı, köklü bir geçmişi, tecrübe ve birikimi ile kurulduğu günden bugüne suçluların yakalanması, suçların önlenmesi ve aydınlatılması, kamu düzeninin sağlanması gibi güvenlik ve asayiş görevlerinin yanı sıra sosyal destek çalışmalarını da üstün bir görev anlayışı ile yerine getirmektedir. Türk Polis Teşkilatı, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek kendilerini sürekli olarak geliştirmekte, bilgi ve beceri ile donanmış olarak görevlerini ifa etmektedirler.

Emniyet Teşkilatı’mızın ve polislerimizin, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da şerefli mazisinden ve yüce Türk Milleti’nden aldığı güçle, topluma güven veren hizmetlerini halkımızla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine olan inancım tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, kutsal vatan topraklarımızın dört bir tarafında büyük bir özveri ile çalışan, huzurun bekçileri ve teminatı olan emniyet teşkilatımızın 177. kuruluş yıl dönümünü ve içinde bulunduğumuz Polis Haftasını kutluyor, şehadet mertebesine ulaşan polislerimizi rahmet ve minnetle anıyor, görevleri başında bulunan kahraman polislerimize de sevdikleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN