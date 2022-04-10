75.YIL İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNDEN POLİS HAFTASI KUTLAMASI

4-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında Gelibolu 75. Yıl İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğini ziyaret ederek, Türk Polis Teşkilatının 177. Kuruluş yıl dönümünü kutlayıp, İstasyon Amirliğine çiçek armağan ettiler.

Öğrenciler trafik polislerinden, polislik mesleği ve trafik hakkında bilgi edinerek polislik mesleğinde kullanılan araç ve gereçleri incelediler. Görevli trafik polisleri trafik farkındalığına dikkat çekmek için öğrencilere kırmızı düdük ve trafik dedektifi kartı verdi.

75. Yıl İlköğretim Okulu öğrenci ve öğretmenleri Gelibolu Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğine ilgilerinden dolayı teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektiler. Haber: Recep YÜZÜAK