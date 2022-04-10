“GENÇLERİMİZ SÖZ KONUSU OLUNCA HEYECANIMIZ ARTIYOR” ÇANAKKALE’MİZE 3 YENİ OKUL ÇAN’A FEN LİSESİ YAPILACAK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale ve ilçelerine 3 yeni okulun yapılacağının müjdesini verdi.

Turan: “Bir yandan Çanakkale’mizin gelişmesi için devasa projelerimiz hayata geçerken, diğer yandan da özellikle çocuklarımız ve gençlerimiz için eğitim yatırımlarımız devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı’mız tarafından şehrimize yapılacak 3 yeni okul yatırım programına alındı. Buna göre uzun zamandır takip ettiğimiz, Çan’lı hemşehrilerimizin heyecanla beklediği Fen Lisemize başlıyoruz. 24 derslikli, 200 kişilik öğrenci pansiyonu ve spor salonu olan Fen Lisemiz adeta bir eğitim kampüsü. Yine Çanakkale Merkez’de bulunan İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Yenice Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yıkılarak yerlerine 16 derslikli modern okullar yapılacak. Yenice’deki okulumuzda ayrıca bir atölye de inşa edilecek. 3 projenin toplam bedeli 116 milyon lira. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, şimdiden Çanakkale’mize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyoruz. Bizler de Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte Çanakkale’miz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.