GÜNCEL HABERLER 

MÜZİKLİ DANS GÖSTERİLERİNE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi’nin Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ara tatile çıkan öğrencilere ücretsiz gösterime sunulan “Pinokyo Macerası” isimli müzikli dans gösterisinin tüm seansları ilgi ile izlendi. İkinci etkinlik olan “Arı Maya ve Uğur Böceği” isimli oyunu çocuklar Pazar günü yine ilgiyle izlediler.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

GÜNEYLİSPOR’A TAM DESTEK

buyukzafer 0

Eğritaş Bölgesi Sahil Şeridi Temizleniyor

buyukzafer 0

CHP İLÇE ÖRGÜTÜNDEN 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER KUTLAMASI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.