MÜZİKLİ DANS GÖSTERİLERİNE ÖĞRENCİLERDEN YOĞUN İLGİ

Gelibolu Belediyesi’nin Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında ara tatile çıkan öğrencilere ücretsiz gösterime sunulan “Pinokyo Macerası” isimli müzikli dans gösterisinin tüm seansları ilgi ile izlendi. İkinci etkinlik olan “Arı Maya ve Uğur Böceği” isimli oyunu çocuklar Pazar günü yine ilgiyle izlediler.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN