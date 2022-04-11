Kaymakam Bekir Abacı, eşi Fendiye Büşra Abacı ve çocukları; Gelibolu Kaymakamlığı ve Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldılar.
Kaymakam Abacı iftar programında yaptığı konuşmada ” Yardımlaşma, dayanışma ve bağişlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif’inizi tebrik eder, tüm insanlığa bereket getirmesini temenni ederim” dedi.
İftar programına siyasi parti ilçe başkanları, kurum amirleri, sivil toplum temsilcileri ve Evreşeliler katıldı. Haber: Seda LİMAN ZENGİN
KAYMAKAM BEKİR ABACI VE AİLESİ İFTAR SOFRASINDA EVREŞELİLER İLE BULUŞTU
Kaymakam Bekir Abacı, eşi Fendiye Büşra Abacı ve çocukları; Gelibolu Kaymakamlığı ve Evreşe Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldılar.