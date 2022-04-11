Gelibolu Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenlediği, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara duyurusu yapılan yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere eserlerini bağlı bulundukları okul idaresine en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.Şartnameyi görmek için??
http://www.gelibolu.bel.tr/bpi.asp?caid=172&cid=5051 adresinden bilgi edinebilirsiniz. Haber: Hillal GEZER
RESİM VE ŞİİR YARIŞMASI İÇİN SON BAŞVURU TARİHİ 15 NİSAN
Gelibolu Belediyesi’nin bu yıl 7’incisini düzenlediği, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullara duyurusu yapılan yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere eserlerini bağlı bulundukları okul idaresine en geç 15 Nisan 2022 tarihine kadar teslim etmeleri gerekiyor.Şartnameyi görmek için??