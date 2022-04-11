GÜNCEL HABERLER 

AK PARTİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ SÜRÜCÜ İFTARINI NÖBETÇİ POLİS EKİPLERİYLE AÇTI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü geçtiğimiz akşam Polis Haftası nedeniyle iftarını nöbetçi polis ekipleriyle açtı.Sürücü; “Polis Teşkilatımızın 177’inci yılını kutladığımız bu günde iftarımızı nöbetçi polislerimizle birlikte gerçekleştirdik.
Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan, daha nice ramazanlara, daha nice bayramlara eriştirsin inşallah”ifadelerine yer verdi.Haber : Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Din Görevlilerine İzci Liderliği Temel Kursu Verildi

buyukzafer 0

Bayramiç Göleti ve Sulaması Projesi Onaylandı

buyukzafer 0

BAŞKAN ÖZACAR KAVAKLITEPE KÖYÜ’NDE BULUNAN KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ TESİSLERİNİ ZİYARET ETTİ

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.