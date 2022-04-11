Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü geçtiğimiz akşam Polis Haftası nedeniyle iftarını nöbetçi polis ekipleriyle açtı.Sürücü; “Polis Teşkilatımızın 177’inci yılını kutladığımız bu günde iftarımızı nöbetçi polislerimizle birlikte gerçekleştirdik.
Cenab-ı Allah ay yıldızlı Türk bayrağımızın altında birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan, daha nice ramazanlara, daha nice bayramlara eriştirsin inşallah”ifadelerine yer verdi.Haber : Caner AKŞİT
AK PARTİ İL GENEL MECLİS ÜYESİ SÜRÜCÜ İFTARINI NÖBETÇİ POLİS EKİPLERİYLE AÇTI
Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi ve Ak Parti İlçe Başkanı Serhad Sürücü geçtiğimiz akşam Polis Haftası nedeniyle iftarını nöbetçi polis ekipleriyle açtı.Sürücü; “Polis Teşkilatımızın 177’inci yılını kutladığımız bu günde iftarımızı nöbetçi polislerimizle birlikte gerçekleştirdik.