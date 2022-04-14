57. CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURUNA 6. VE 7. ETAPLARDA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ

57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın değerli himayelerinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından 10-17 Nisan tarihleri arasında düzenleniyor.Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Pro Series kategorisinde yer alan etaplı yol bisikletli yarışı, 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, profesyonel takım ve sporcuların katılımı ile 10 Nisan Pazar günü Bodrumda başlayıp 17 Nisan Pazar günü İstanbul’da sona erecektir.

“Mega Proje” 1915 Çanakkale Köprüsünden geçerek Egeden Trakya’ya ilerleyecek olan kıtalararası dev organizasyonun final etabına İstanbul ve tarihi yarımada ev sahipliği yapacaktır.

8 gün, 8 etap boyunca bisikletlerin rekabetine Çanakkale’mizin ve ülkemizin tarihi zenginlikleri ve doğal güzellikleri eşlik edecektir.

Dünyaca ünlü sprinterler ve tırmanış ustaları için benzersiz bir parkur, yüksek rekabet ve taktik dolu zorlayıcı etaplar, eşsiz Türkiye güzellikleri ile çevrelenen göz alıcı manzaralar, yol boyunca gökyüzünde parıldayan güneş ve Türk misafirperverliğine ev sahipliği yapan etaplar, bu eşsiz bisiklet deneyiminin en akılda kalan özellikleri olmayı sürdürüyor.

15 Nisan Cuma günü Akçay’dan start alarak saat 10.15’de Küçükkuyudan Çanakkale İl sınırına girecek olan takım ve sporcular Ayvacık-Ezine-Çanakkale-Lapseki 1915 Çanakkale Köprüsü-Eceabat güzergahını takip ederek saat 14.30’da 57. Alay Şehitliğinde 6. Etabı tamamlayacaklardır. 16 Nisan Cumartesi günü saat 11.00’da Gelibolu Fener Parkında start alacak 7. Etap ise 14.45’de Tekirdağ Cumhuriyet Meydanı Kavşağında sona erecektir.

İlimizin tarihi ve doğal güzellikleri içerisinden geçecek olan 6. Ve 7. Etap güzergâhlarında ya da Eceabat 57. Alay Şehitliği bitiş ve Gelibolu Fener Meydanı başlangıç noktalarında sizleri bu benzersiz deneyimi yaşamaya ve bisiklet tutkusundan yansıyan heyecana ortak olmaya davet ediyoruz.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN