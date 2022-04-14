EKİLMEMİŞ TOPRAK KALMAMALI ÇİFTÇİLERİMİZE DESTEĞİMİZ SÜRECEK

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi kapsamında hayata geçirilen “Ayçiçeğim Balçiçeğim” projesi hakkında açıklamalarda bulundu.Türkiye’de ve Çanakkale’de bir karış ekilmemiş toprak kalmaması için gayret edildiğini ifade eden Turan; “Çanakkale’miz kadim tarihiyle, doğal güzellikleriyle, özellikle tarımıyla çok özel bir kent. Pandemi dönemiyle birlikte tüm dünyada başlayan arzın talebi karşılayamaması, bazı ürünlerin Avrupa’da raflarda bile bulunamaması ile tarımın ve üretimin önemi bir kez daha görüldü. Dünyada artan emtia fiyatları ile birtakım sorunlar tarım alanında da görülmeye başlandı. Ancak, bu durumdan en az şekilde etkilenmek için Hükümetimiz önemli adımlar atmaya devam ediyor.” dedi.

Açıklamalarına devam eden Turan, “İlimizde tarım ve hayvancılık alanında son yıllarda 50’ye yakın proje hayata geçti. Son olarak uygulanmaya konulan “Ayçiçeğim, Balçiçeğim” projesi kapsamında Lapseki, Biga, Çan, Bayramiç, Ezine, Merkez, Eceabat ve Gelibolu ilçelerimizde %50 hibeli ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. 1 milyon lirası hibe olmak üzere toplamda 2 milyon lira proje bedeline sahip, 502 çiftçimizin faydalandığı bu proje kapsamında 32 bin dönüm gibi devasa büyüklükteki bir alana ayçiçeği ekimi yapılacak. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte nerede bir ihtiyaç varsa karşılanması için girişimlerimizi sürdüreceğiz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor; tüm çiftçilerimize hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu. Haber Merkezi