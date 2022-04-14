ÖZACAR ŞEHİTLER HAFTASINDA ANMA MESAJI YAYINLADI

Belediye Başkanı Özacar 14-20 Nisan Şehitler Haftasında anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetle; ülkemizin toprak bütünlüğünü, bağımsızlığımızı tehdit edenlere karşı canlarını kahramanca feda eden tüm aziz şehitlerimizi, saygı ve şükranla anıyoruz”ifadelerine yer verdi.

Haber: Hilal GEZER