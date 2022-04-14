TEDİRGİN EDEN DENİZANASI İSTİLASI

1915 Çanakkale köprüsü Sütlüce Köyü yakınlarında deniz kıyılarında binlerce denizanası görülürken, ortaya çıkan görüntü vatandaşlar arasında da merak konusu oldu.

Nisan ayının ilk günlerinde Sütlüce Köyü ve ilçemiz deniz kıyıları çevresinde gözlenen mavi ve açık beyaz renkteki canlılar, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına sebep oldu.

GÖÇ EDEN DENİZ ANALARI

Sütlüce Köyü deniz kıyılarına vuran deniz anaları vatandaşlar arasında korkuya sebep olurken, uzmanlar tarafından yapılan açıklamada mevsimsel olarak denizanalarının göç zamanı olduğu ve her yıl yaşanan bu olayın normal olduğu belirtildi.

MARMARA EREĞLİSİ, ENEZ,SAROZ, ERİKLİ ‘DE DE GÖRÜLÜYOR

Kıyıya vuran mavi denizanalarının Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi, Edirne’nin enez ilçesi ve Eriki plajlarında daha yoğun görüldüğü belirtildi.

DOKUNMASAN BİLE ZEHİR SALGILAYABİLİR

Deniz analarına çok yaklaşınca temas edilmese dahi korunma amaçlı zehir salgılamalarından dolayı tehlike arz edebilir.

Denizanalarının tehlikeli türlerinden olan mavi deniz anaları zehrini sürekli salgılar. Mavi denizanası insan vücudü ile temas etmiş ise ateş yanığı gibi bir acı hissedilir. Bu acı her bünyede farklılık gösterse de göre ortalama 3 gün sürer.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN